Турецкие СМИ "явили" публике первую леди Туркменистана

Во время визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Ашхабад и его встречи с туркменским коллегой Гурбангулы Бердымухамедовым впервые за период правления последнего публике показали фотографию первой леди Туркменистана Огулгерек Бердымухамедовой. Фото первой леди Туркменистана появилось в турецких СМИ, на котором были запечатлены президенты двух стран и первая леди Турции Эмине Эрдоган.

Появление первой леди Туркменистана Огулгерек Бердымухамедовой, видимо, было продиктовано необходимостью соблюдения принципа паритета на саммите президентов Туркменистана и Турции. Ведь прибывшего в Туркменистан с двухдневным визитом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сопровождала его супруга Эмине Эрдоган.

А 27 ноября президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в честь высокого гостя дал банкет, на котором участвовали обе первые леди и для прессы было сделано "семейное фото". И хотя туркменские официальные СМИ фотографию не опубликовали, турецкие журналисты, сопровождающие чету Эрдоганов, немедленно её опубликовали, войдя в историю, как первые, кто "явил" публике Огулгерек Бердымухамедову.

Примечательно, что издание SonDakika, опубликовавшее "семейное фото" одним из первых, не упомянуло имя туркменской первой леди, назвав её супругой президента Туркменистана, тогда как имя турецкой первой леди – Эмине Эрдоган – написало полностью. Вполне возможно, что турецкие журналисты просто не знали имя супруги туркменского лидера, из-за того, что про неё практически ничего до сих пор не было известно.

Хотя сам Бердымухамедов очень любит красоваться на экранах туркменского телевидения и на первых полосах многочисленных официальных газет и журналов, он вообще никогда не появлялся на публике со своей супругой. В отличии от большинства мировых лидеров президент Бердымухамедов никогда не берёт свою супругу в зарубежные поездки. Даже на редких семейных фото, где с президентом позируют его сын, дочери и внуки, первой леди никогда не бывает. До сих пор широкой публике не известны простые факты об Огулгерек Бердымухамедовой, кто она, чем занимается и сколько ей лет.

Даже поисковик Google при поиске её имени, до сих пор почему-то выдавал супружескую фотографию президента Таджикистана Эмомали Рахмона и его супруги Азизмо Асадуллаевой. Видимо теперь у Google появится возможность исправить эту ошибку.

В рамках визита в Туркменистан, кроме двусторонних переговоров с Бердымухамедовым, президент Эрдоган примет участие в XV саммите Организации Экономического Сотрудничества (ОЭС). Для участия в саммите 28 ноября в Ашхабад также прибыли президенты Азербайджана, Ирана, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана, а также премьер-министр Казахстана.

Одним из основных тем саммита стала ситуация в Афганистане.

Источник: Радио Азатлык