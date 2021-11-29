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Журналист ОшТВ рассказал о подробностях нападения на избирательном участке

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- Назгуль Абдыразакова
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Вчера во время выборов на избирательном участке №5555 города Ош напали на съемочную группу телеканала ОшТВ. Мы связались с тележурналистом Абдумаликом Базарбаевым, который освещал процесс голосования.

По его словам, он заметил как один из наблюдателей вел себя подозрительно и говорил с другими о номере 5. Отметим, под таким номером закреплен кандидат в депутаты Айбек Осмонов.

Когда журналист спросил у наблюдателя, почему он часто упоминает этот номер, тот в ответ попытался запретить видеосъемку.

"Подошли парни спортивного телосложения и начали угрожать мне и стали толкать. При этом, милиционеры, которые стояли там никаких действий не проявили. Мы обратились в муниципалитет Оша, где была сформирована мобильная группа и составлен протокол. Когда мы повторно обратились в правоохранительные органы, напавшие дали показание, что это мы сами все спровоцировали. Я не согласен с ними и уверен, что как журналист имел полное право проводить съемку", - сказал он VB.KG.


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URL: https://www.vb.kg/410076
Теги:
нападение, телевидение, #Выборы2021
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