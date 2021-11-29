Шайлообек Атазов: Выборы были омрачены серьезными нарушениями

Выборы по одномандатному округу Ош Толойкен №8 прошли с грубыми нарушениями и грязными технологиями. Об этом написал кандидат в депутаты ЖК Шайлообек Атазов на своей странице в Instagram.

"Дорогой мой народ! Уважаемые избиратели! Я выражаю благодарность всем, кто голосовал за меня на вчерашних выборах. Вы избрали меня с большим надеждами. Однако выборы по одномандатному округу Ош Толойкен №8 прошли с грубыми нарушениями. У нас есть соответствующие факты. Они попрали добрые пожелания нашего народа! Я буду бороться за каждый голос около 17 тысяч простых людей, проголосовавших за меня! Мои избиратели, позвонившие мне ночью, наберитесь терпения! Мы будем бороться в рамках закона! "- написал он.

Напомним, что по Толойконскому избирательному округу № 8 баллотировались пять кандидатов. По последним данным за Атазова проголосовало 36,81 процента избирателей, а за Нурбека Алимбекова отдали голоса 40,96 процента граждан, по последним подсчетам последний лидирует в своем избирательном округе.