Садыр Жапаров ломает коррумпированную систему выборов в КР

ЦИК подвел предварительные итоги и уже сегодня можно констатировать: выборы в ЖК прошли ровно и их результаты соответствуют прогнозам.

Пятипроцентный барьер преодолели шесть партий: "Ата-Журт Кыргызстан", "Ишеним", "Ынтымак", "Альянс", "Бутун Кыргызстан" и "Ыйман Нуру".

Партия "Ата-Журт Кыргызстан" набрала 16,73 процента. Причем активнее всего за партию голосовали в Джалал-Абадской области – 38,87 процента избирателей, в Оше - 28,13 процента, в Джалал-Абаде - 25,03 процента и в Ошской области -18,84 процента, больше 13 процентов партия получила в Иссык-Кульской области, примерно по 11 процентов в Чуйской и Бишкекской областях. Также за нее проголосовали больше 7 процентов в Таласской и Баткенской областях.

Успех на выборах "Ата-Журт Кыргызстану" предрекали буквально по всем прогнозам. И политическое объединение, действительно, показало хороший результат. Почему?

Прежде всего, потому что за "Ата-Журт Кыргызстаном" никогда не тянулся шлейф коррумпированной партии – то есть место в списках покупать не нужно было. Кроме того, надо отдать должное организаторам предвыборной кампании: она была выстроена очень грамотно – без упора на соцсети и билборды, использовали печатное слово (издавались газеты), мощные видеоролики и прямую агитацию путем встреч с избирателями.

VB.KG уже писал о том, что победа "Ата-Журт Кыргызстана" покажет рейтинг действующей власти, поскольку политическое объединение исторически связано с руководством страны. Так вот, получается, что уровень доверия населения к власти по-прежнему достаточно высок, поскольку партия одержала убедительную победу на демократических выборах.

Партия "Ишеним" набрала 13,03 процента. Активнее всего за нее голосовали в Таласской области – 21,55 процента. В остальных регионах она шла ровно: Бишкек - 11,63 процента, Ош - 11,92 процента, Джалал-Абадская область - 10,27 процента, Иссык-Кульская область - 11,27 процента, Нарынская область - 16,04 процента, Ошская область - 14,39 процента, Чуйская область - 12,34 процента, Баткенская - 13,99 процента.

Политическое объединение "Ынтымак" получило 10,45 процента. Максимальная поддержка у партии была в Нарныской области – 18,08 процента и в Иссык-Кульской области – 17,16 процента. В Бишкек за нее проголосовали 10,49 процента избирателей, в Оше - 2,37 процента, в Джалал-Абадской области - 9,73 процента, в Ошской области - 5,66 процента, в Таласской области - 8,47 процента, в Чуйской области - 14,57 процента, в Баткенской области - 10,41 процента.

Партия "Альянс" получила по предварительным итогам 7,97 процента. Больше всего за нее голосовали в городе Оше -16,47 процента. Бишкек отдал политическому объединению 8,26 процента, , Джалал-Абадская область - 5,57 процента, Иссык-Кульская область - 5,42 процента, Нарынская область - 6,27 процента, Ошская область - 11,80 процента, Талаская область - 7,50 процента, Чуйская область - 5, 70 процента, Баткенская - 6,68 процента.

"Бутун Кыргызстан" получила традиционную поддержку избирателей - 6,48 процента. Максимум голосов за партию Адахана Мадумарова отдала , Баткенская область - 17,13 процента. Бишкек - 5,19 процента, Ош - 4,84 процента, Джалал-Абадская область - 7,73 процента, Иссык-Кульская область - 1 процент, Нарынская область - 1,39 процента, Ошская область - 8,12 процента, Таласская область - 3,69 процента, Чуйская область - 4,04 процента.

Партия "Ыйман Нуру" в общей сложности набрала 5,88 процента. Причем активнее всего за нее голосовала Таласская область – 10,14 процента. В Бишкеке у политобъединения- 5,88 процента, в Оше - 5,28 процента, в Джалал-Абадской области - 6,06 процента, в Иссык-Кульской области - 8,88 процента, в Нарынской области - 8,42 процента, в Ошской области - 4,43 процента, в Чуйской области - 4,84 процента, в Баткенской области - 5,63 процента.

Некоторые из проигравших на выборах партий остались недовольны итогами голосования. В ночь с 28 на 29 ноября, в штабе партии "Ата Мекен" собрались представители и руководители партий не согласных с результатами, озвученными Центризбиркомом. Представители партий "Ата Мекен", "Социал-демократы", "Азаттык", "Улуттар Биримдиги" заявили, что требуют перевыборов.

Насчет выборов высказались все собравшиеся, однако самым эмоциональным получилось выступление Клары Сооронкуловой, баллотировавшейся от "Ата Мекена". Она заявила, что о возможных фальсификациях предупреждала еще в 2015 году.

"Я уверена, что они заведомо знали о результатах выборов и о том, каким методом они сфальсифицировали. Тогда власть не осмеливалась делать это, в этом году осмелилась. Якобы произошел сбой. А Байсалов называет это диверсией. Обеспечение безопасности выборов, защита сервера - это прямая обязанность правительства и президента. Сегодня они сняли с себя ответственность. Коллеги считают, что ответственность на кабмине, но ответственность несет президент", - высказалась Сооронкулова.

Самый опытный в этом собрании политический игрок Омурбек Текебаев особенно не распылялся. Он просто сказал, что ручной подсчет должен быть внесен в таблицы, а также зачем-то подчеркнул, что "оппозиция объединилась только для решения по итогам выборов", а не вообще.

Что ж, наверное, этого стоило ожидать, поскольку в КР оппозиционные политические силы, как правило, слишком раздроблены в силу то ли каких-то непримиримых идеологических противоречий, то ли из-за того, что лидеры этих сил до абсурда амбициозны и неспособны мыслить стратегически.

Впрочем, объединяться тоже нужно с умом, поскольку той же Сооронкуловой, например, альянс с "Ата Мекеном" не принес ничего хорошего. У Клары Сыргакбековны, как у лидера "Реформы", электорат состоял преимущественно из молодых людей, вроде тех, что приходили поддержать #ReАкцию. Очевидно, что эта категория избирателей готова была поддержать "Реформу", как символ перемен в политических кругах КР, и совершенно не готова голосовать за партию "старичков", заложивших и поддерживавших прогнившие политические традиции республики.

Кстати, Адахан Мадумаров на встрече недовольных результатами выборов не появился. Значит ли это, что лидер "Бутун Кыргызстана", еще вчера называвший выборный процесс неконкурентным, признает итоги голосования?

Помимо шести партий, преодолевших пятипроцентный барьер, в парламент прошли 34 кандидата-одномандатника.

Лейлекский избирательный округ № 1 - Чингиз Ажибаев (32,91 процента); Баткенский избирательный округ № 2 - Нурлан Ражабалиев (18,50 процента); Кадамджайский избирательный округ № 3 - Ырысбек Атажанов (16,33 процента); Кок-Жарский избирательный округ № 4 - Омурбек Бакиров (32,68 процента); Ноокатский избирательный округ № 5 - Жусупбек Коргонбай уулу (43,09 процента); Араванский избирательный округ № 6 - Джалолидин Нурбаев (45,18 процента); Ошский избирательный округ № 7 - Айбек Осмонов (49,74 процента); Толойконский избирательный округ № 8 - Нурбек Алимбеков (40,96 процента); Кара-Суйский избирательный округ № 9 -Искендер Матраимов (62,38 процента); Куршабский избирательный округ № 10 - Данияр Толонов (24,55 процента); Алайский избирательный округ № 11 - Улан Примов (50,60 процента); Узгенский избирательный округ № 12 - Эльмурза Сатыбалдиев (71,69 процента); Сузакский избирательный округ № 13 - Тазабек Икрамов (31,54 процента); Джалал-Абадский избирательный округ № 14 - Шайирбек Ташиев (61,08 процента); Базар-Коргонский избирательный округ № 15 - Айбек Алтынбеков (60,49 процента); Ноокенский избирательный округ № 16 - Бактыбек Сыдыков (55,1 процента): Аксыйский избирательный округ № 17 - Нурланбек Шакиев (38,04 процента); Ала-Букинский избирательный округ № 18 - Азизбек Турсунбаев (37,54 процента); Токтогульский избирательный округ № 19 - Кундузбек Сулайманов (21,77 процента); Манасский избирательный округ № 20 - Дастанбек Джумабеков (39,43 процента); Таласский избирательный округ № 21 - Бактыбек Чойбеков (34,64 процента). Жайылский избирательный округ № 22 - Нурланбек Азыгалиев (28,20 процента); Московский избирательный округ № 23 - Карим Хуханджеза (19,80 процента); Сокулукский избирательный округ № 24 - Аманкан Кенжебаев (19,28 процента): Аламединский избирательный округ№ 25 - Сеид Атамбаев (26,03 процента); Ленинский избирательный округ № 26 - Жаныбек Абиров (30,37 процента); Октябрьский избирательный округ № 28 - Дастан Бекешев (47,66 процента); Иссык-Атинский избирательный округ № 30 - Акбокон Таштанбеков (16 процентов); Чуй-Кеминский избирательный округ № 31 - Медербек Саккараев (24,77 процента). Кочкорский избирательный округ № 32 - Нурлан Самыйкожо (22,54 процента); Нарынский избирательный округ № 33 - Улан Бакасов (53,48 процента); Джети-Огузский избирательный округ № 34 - Арсланбек Малиев (18,46 процента); Ак-Суйский избирательный округ № 35 - Акылбек Тумонбаев (44,57 процента); Иссык-Кульский избирательный округ № 36 - Максат Сарбагышев (20,35 процента).

Любопытная деталь: среди кандидатов-одномандатников, набравших максимальное количество голосов, нет ни одной женщины. Так что соблюдение гендерного баланса в новом ЖК может быть обеспечено только за счет партий.

По двум округам - Первомайскому и Свердловскому в Бишкеке будут назначены повторные выборы. Там за графу "против всех" проголосовали свыше 30 процентов избирателей. Такое впервые происходит в истории выборов в независимом Кыргызстане. И, надо отметить, подобный факт говорит в пользу властей – они, действительно, смогли организовать плебисцит, в котором не был задействован административный ресурс.

Кроме того, о невмешательстве власти в выборный процесс говорит и то, что по Адамединскому одномандатному округу выиграл Сеид Атамбаев, отец которого упрятал в свое время Садыра Жапарова за решетку по делу "Кумтора".

Еще одно подтверждение демократичности выборов – победа Дастана Бекешева, который в середине предвыборной гонки совершил значительное нарушение. Предыдущая власть, однозначно, сняла бы его, учитывая то, что Бекешев всегда критикует правящие круги.

В целом, эти выборы для нас были уникальными. Да, были нарушения, однако больше технические. Ни "каруселей", ни массового подвоза избирателей, ни подкупов не было. Не все было гладко, да и не могло так получиться с первого раза, однако, очевидно, что наметилась четкая тенденция на слом коррумпированных схем в выборной системе и в политике.