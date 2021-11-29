Кыргызстанка заняла третье место в конкурсе "Этнокрасавица 2021"

На Камчатке состоялся конкурс красоты, в котором приняли участие 12 девушек, не только демонстрировавших свою природную красоту, но и рассказывающих зрителям о традициях своего народа. Об этом сообщается на официальном сайте Камчатского края.

Перед финальным этапом конкурса с каждой из девушек работала целая команда профессионалов: хореографы, дефиле-постановщики, мастера сценического искусства, режиссеры, фотографы. Участницам необходимо было подготовить национальный костюм для двух этапов финала и образ для фото- и видеосъемки. Также девушки представили творческий номер, отражающий национальный колорит народа и собственный талант.

По итогам оценки выступлений конкурсанток, первое место заняла чукчанка Дарина Никитина. Второй стала татарка Златослава Гумерова, она также получила приз зрительских симпатий. Третья - кыргызка Алина Тажыбекова. Остальные участницы стали победительницами в различных номинациях.

Добавим, главная задача конкурса - познакомить жителей Камчатского края с многонациональной культурой народов, проживающих в России. Главной темой конкурса в этом году стала природа, - говорится в сообщении.