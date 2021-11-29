Посол КР в Корее Динара Кемелова приняла участие в "Вечере дружбы 2021"

В городе Тэгу прошел "Вечер дружбы 2021", организованный Университетом Кемён совместно с мэрией города Тэгу и провинцией Кёнсанбук-до. На мероприятии приняли участие губернатор провинции Кёнсанбук-до Ли Чоль У, мэр города Тэгу Квон Йонжин, высокопоставленные чиновники, представители деловых, медицинских и академических кругов провинции, дипломатического корпуса, включая Послов Вьетнама, Польши, Румынии и Кыргызстана. От Кыргызстана приняла участие посол Динара Кемелова.

В своей вступительной речи Динара Кемелова обратила внимание участников на празднование нашей страной 30-летия независимости в этом году, а также празднование 30-летия установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и Южной Кореей в следующем году. Посол Кыргызстана, отметив схожесть кыргызского и корейского народов, важность межкультурного обмена, рассказала о туристическом потенциале и красивой природе горного Кыргызстана, призвала жителей провинции Кёнсанбук-до посетить Кыргызстан.

Также состоялись краткие беседы Кемеловой с губернатором провинции Ли Чоль У и мэром города Тэгу Квон Йонжин. Обсудили возможности установления побратимских связей с местными органами КР, сотрудничества в сфере энергетики, здравоохранения, обеспечения доступа населения к чистой питьевой воде, привлечения рабочей силы из Кыргызстана и межрегиональных обменов.

Также Динара Кемелова посетила медицинский центр Донгсан и провела встречи с руководством в лице директора Ли Сэ Ёп, а также Главного врача Жэ Сок Хван, ассоциацией дружбы "Корея-Кыргызстан в Тэгу-Кёнбук", возглавляемой председателем Ча Сун До. Также в главном холле медицинского центра состоялось открытие фото-выставки "Культура и туризм Кыргызской Республики".

С руководством медцентра обсуждены перспективы сотрудничества в сфере здравоохранения, в наращивании потенциала больниц Кыргызстана, а также оказания содействия гражданам нашей страны.