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Двое сотрудников Ысык-Атинского РОВД уволены из органов внутренних дел

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- Айжан Мамбеталиева
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Двое сотрудников Ысык-Атинского РОВД уволены из органов внутренних дел. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

В социальных сетях распространилось видео, где двое сотрудников милиции во время несения службы по охране общественного порядка в день выборов депутатов ЖК КР, предположительно возле одного из УИК, расположенного в Ысык-Атинском районе находились в состоянии алкогольного опьянения.

Руководителями ОВД Ысык-Атинского района во время проверки несения службы сотрудниками ОВД, выявлено нарушение служебной дисциплины, которое заключалось в нахождении на закрепленных УИК, в состоянии алкогольного опьянения, двух сотрудников службы общественной безопасности ОВД Ысык-Атинского района Чуйской области - старшего лейтенанта милиции О.Т. и прапорщика милиции Ш.А.

Указанные сотрудники доставлены в территориальную больницу Канта для медицинского освидетельствования, где факт алкогольного опьянения подтвержден.

По итогам служебного расследования СВР ГУВД Чуйской области за грубое нарушение внутренних приказов МВД, Кодекса профессиональной этики сотрудника ОВД, нарушение этических норм поведения сотрудника ОВД, приказом ГУВД Чуйской области оба сотрудника ОВД Ысык-Атинского района уволены из органов внутренних дел. Кроме, того к строгой дисциплинарной ответственности привлечен ряд руководителей

Ысык-Атинского РОВД и ГУВД Чуйской области.


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URL: https://www.vb.kg/410087
Теги:
ГУВД, МВД, увольнение, Чуйская область, Ысык-Атинский район, Кыргызстан
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