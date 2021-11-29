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Скончался знаменитый российский кинорежиссер Владимир Наумов

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- Анастасия Карелина
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Скончался знаменитый советский и российский кинорежиссер, сценарист, педагог, народный артист СССР Владимир Наумов. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов России.

Владимир Наумов родился 6 декабря 1927 года в Ленинграде. В 1952 году окончил режиссерский факультет ВГИКа. Много лет Владимир Наумов работал в соавторстве с режиссером Александром Аловым. Вместе Алов и Наумов сняли знаменитые картины "Скверный анекдот", "Мир входящему", "Бег", "Легенда о Тиле", "Тегеран-43". После смерти коллеги и друга Наумов работал один. Во многих фильмах режиссер снимал свою супругу - народную артистку России Наталью Белохвостикову. Дочь Владимира Наумова и Натальи Белохвостиковой пошла по стопам отца. Наталья Наумова также стала кинорежиссером.

Мэтру было 93 года. О причине смерти Владимира Наумова пока не сообщается. Информации о дате и месте прощания также пока нет.


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URL: https://www.vb.kg/410091
Теги:
кино, Россия, Москва, режиссер
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