Инфекционная больница больше не принимает пациентов с COVID-19

С 1 декабря 2021 года Министерством здравоохранения в целях рационального использования ресурсов Республиканской клинической инфекционной больницы, в связи с уменьшением количества больных с коронавирусной инфекцией, а также учитывая рост больных с другими сезонными инфекционными заболеваниями, особенно среди детского населения, для своевременного оказания медицинской помощи жителям Бишкека принято решение приостановить госпитализацию больных с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным COVID-19 в РКИБ.

Больные с коронавирусной инфекцией и пневмонией независимо от ПЦР анализа будут направляться в стационары Бишкека, где будут предусмотрены койки для лечения больных с коронавирусной инфекцией.