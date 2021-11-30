Погода
$ 84.79 - 84.91
€ 95.00 - 96.50

Инфекционная больница больше не принимает пациентов с COVID-19

147  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С 1 декабря 2021 года Министерством здравоохранения в целях рационального использования ресурсов Республиканской клинической инфекционной больницы, в связи с уменьшением количества больных с коронавирусной инфекцией, а также учитывая рост больных с другими сезонными инфекционными заболеваниями, особенно среди детского населения, для своевременного оказания медицинской помощи жителям Бишкека принято решение приостановить госпитализацию больных с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным COVID-19 в РКИБ.

Больные с коронавирусной инфекцией и пневмонией независимо от ПЦР анализа будут направляться в стационары Бишкека, где будут предусмотрены койки для лечения больных с коронавирусной инфекцией.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/410092
Теги:
Минздрав, Бишкек, Кыргызстан, COVID-19, COVID
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  