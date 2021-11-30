Сколько потеряли миллиардеры из-за новости о новом штамме коронавируса

Совокупное состояние 10 богатейших миллиардеров мира из-за падения фондовых рынков в пятницу сократилось на $37,1 млрд, следует из данных рейтинга Forbes Real-Time, обновляемого в реальном времени. Оценки состояний ниже приведены по данным на закрытие торгов 26 ноября.

•‎ Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск: минус $7,9 млрд, состояние - $282,4 млрд;

•‎ Основатель Amazon Джефф Безос: минус $3,8 млрд, состояние - $201,6 млрд;

•‎ Владелец Louis Vuitton и Dior Арно Бернар: минус $9 млрд, состояние - $189,4 млрд;

•‎ Сооснователь Microsoft Билл Гейтс: минус $2,1 млрд, состояние - $137,4 млрд;

•‎ Основатель Oracle Ларри Элиссон: минус $1,9 млрд, состояние - $125,6 млрд;

•‎ Cооснователь Google Ларри Пейдж: минус $3,1 млрд, состояние - $121,7 млрд;

•‎ Основатель и гендиректор Facebook Марк Цукерберг: минус $2,8 млрд, состояние - $119,2 млрд;

•‎ Cооснователь Google Сергей Брин: минус $3 млрд, состояние - $117,3 млрд;

•‎ Экс-глава Microsoft Стив Балмер: минус $2,2 млрд, состояние - $104,1 млрд;

•‎ Инвестор Уоррен Баффет: минус $1,3 млрд, состояние - $103,2 млрд.

Пятница оказалась худшим днем для американского фондового рынка за год. Инвесторы устроили распродажу активов после обнаружения обнаружения нового штамма коронавируса. Индекс Dow Jones Industrial Average за день упал на 2,5% или на 905,04 пункта. Это самое большое однодневное процентное падение индекса с октября 2020 года. Индекс S&P 500 опустился на 2,3 % или на 106,84 пункта, а индекс Nasdaq Composite упал на 2,2% или 353,57 пункта. Это была худшая сессия Черной пятницы за всю историю наблюдений по всем трем индексам, отмечает The Wall Street Journal. Нефть Brent в пятницу подешевела больше чем на 10%, опустившись на закрытии торгов ниже $73 за баррель впервые с сентября.