1 декабря состоится награждение лучших спортсменов Кыргызстана

1 декабря в кыргызской национальной филармония имени Сатылганова пройдет мероприятие SPORTS AWARDS - 2021 "Лучшие спортсмены года".

Мероприятие начнется с красной ковровой дорожки всемирно известных кыргызских спортсменов, после чего состоится церемония. Об этом сообщает пресс-служба министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики.

По ее данным SPORTS AWARDS - 2021 присуждается спортсменам, добившимся больших успехов в профессиональной карьере в области спорта и физического воспитания и внесшим значительный вклад в развитие и популяризацию спорта. Церемония награждения в этом году стала седьмой в партнерстве с Topsport.kg, Министерством культуры, информации, спорта и по делам молодежи Кыргызской Республики и Национальным олимпийским комитетом Кыргызской Республики.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

"Национальный спорт", "Лучший спортсмен", "Лучший тренер", "Олимпийские виды спорта", "Лучший спортсмен", "Лучшая спортсменка", "Лучший тренер", "Неолимпийский спорт", "Лучший спортсмен", "Лучшая спортсменка", Неолимпийские виды спорта" и др., - говорится в сообщении ведомства.