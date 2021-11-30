В ЕАЭС ждут предложений от Кыргызстана по совместным проектам

Евразийская экономическая комиссия призвала страны ЕАЭС активизировать научно-техническое сотрудничество. И прежде всего – в реализации соответствующих мер, предусмотренных Стратегическими направлениями развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.

"Сегодня в рамках Союза инновационная активность государств-членов существенно разнится. Необходимо активно использовать меры и механизмы, предусмотренные Стратегическими направлениями в сфере научно-технического сотрудничества, - подчеркнул директор департамента макроэкономической политики ЕЭК Аскар Джаппаркулов. Об этом он заявил на конференции – стратегической сессии "Лучшие практики использования результатов научно-технической деятельности инновационного предпринимательства в реальных секторах экономики и социальных сферах. Формы взаимодействия бизнеса стран СНГ, локализация через кооперацию", состоявшейся в Нур-Султане.

В конференции приняли участие представители бизнеса, национальных органов, институтов развития, заинтересованные в новых технологических решениях, которые могут быть применимы в странах ЕАЭС.

Значительная часть упомянутых мер, по словам Джаппаркулова, запланирована к исполнению уже в 2022 году. "Особенно хотелось бы видеть инициативные предложения по совместным масштабным высокотехнологичным проектам со стороны Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана", - отметил директор департамента.

Он также проинформировал о работе, проводимой с Фондом "Сколково", который и выступил организатором сессии, по сопряжению Стратегических направлений и Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств СНГ. И предложил бизнесу активнее участвовать в совместных усилиях.

В свою очередь министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии Арман Шаккалиев, встретившийся в Москве с представителями европейского бизнеса, заявил, что для ЕЭК взаимодействие с бизнес-средой является одним из стратегических направлений в работе. Цель – создание максимально благоприятных условий для развития добросовестной конкуренции на рынках ЕАЭС.

"Задача нашего блока как наднационального антимонопольного органа, с одной стороны, обеспечить развитие конкуренции, с другой, - защитить добросовестных игроков от антиконкурентного поведения других. Тесное взаимодействие с бизнесом помогает нам держать руку на пульсе и вовремя реагировать на актуальные для делового сообщества вопросы и проблемы", – проинформировал зарубежных коллег министр.

Собеседники рассмотрели вопросы трансграничного регулирования на пространстве Евразийского экономического союза, трансграничной интернет-торговли, другие актуальные задачи. Арман Шаккалиев уделил особое внимание работе конкурентного блока Комиссии по цифровизации сферы госзакупок. По оценкам экспертов, экономия по результатам проведения процедур госзакупок в электронном формате составляет порядка 10–15 процентов от начальной цены товара.