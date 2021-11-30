В Индии почтили память жертв терактов 2008 года в Мумбаи

В Индии прошли памятные мероприятия в честь тринадцатой годовщины терактов, произошедших 26 ноября 2008 года в городе Мумбаи.

Напомним, в ночь на 26 ноября 2008 года десять террористов с автоматами Калашникова напали на индийский город Мумбаи. Они появились одновременно в нескольких местах, застрелив 140 индийцев и 25 иностранных туристов. Владельцев американских и британских паспортов казнили в двух гостиничных комплексах, граждан Израиля - в Еврейском центре, а кафе, посещаемое туристами, оказалось под огнем террористов.

Память жертв терактов почтили у Мемориала погибших. В разных местах на юге Мумбаи были установлены баннеры и щиты с изображением мучеников, где горожане воздали им цветочные почести. В знак благодарности люди даже дарили цветы дежурным сотрудникам службы безопасности у Ворот Индии.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди также почтил память мучеников теракта 26 ноября 2009 года.

"26 ноября - это такой печальный для нас день, когда враги страны пришли в страну и совершили теракт в Мумбаи. Отважные солдаты страны пожертвовали своими жизнями в борьбе с террористами. Я преклоняюсь перед ними", - сказал он с трибуны парламента Индии.

Президент страны Рам Натх Ковинд в своем выступлении отметил, что нация всегда будет благодарна сотрудникам служб безопасности, которые отдали свои жизни при исполнении служебного долга.

Почтили память погибших и в больницах Кама и Алблесс, на железнодорожном вокзале Чатрапати Шиваджи Махарадж, в Воротах Индии и отеле Тадж Махал, где произошли вооруженные столкновения с террористами. Вспомнили и про полицейского Тукарам Омбале, который был застрелен на пляже Гиргаон Чоупатти.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен на своей странице в соцсети также высказался по этому поводу, напомнив про шестерых погибших американцев.

"Прошло тринадцать лет с момента террористической атаки в Мумбаи. В сегодняшнюю годовщину мы вспоминаем жертв, включая шестерых американцев, и стойкость мумбайцев. Давно назрела необходимость, чтобы виновные предстали перед судом", - написал Блинкен в Твиттере.

В свою очередь посол Израиля в Индии Наор Гилон отметил, что Израиль един в скорби с индийским народом.

"Сегодня Индия и Израиль вместе вспоминают эти трагичные дни, совершенные 13 лет назад в Мумбаи. Жертвами тогда стали как индийские, так и граждане Израиля", - сказал он.

Посол Франции в Индии Эммануэль Ленен также отдал дань памяти жертвам теракта.

"Франция чтит память жертв этих отвратительных нападений. Франция и Индия солидарны и решительно выступают против терроризма во всех его формах", - написал он в своем твиттере.