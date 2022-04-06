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В Узбекистане незаконно использовали газ почти на 26 млрд сумов

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- Назгуль Абдыразакова
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В ходе проведённых Министерством энергетики Узбекистана с начала года мероприятий обнаружено 765 фактов незаконного и нерационального использования природного газа, сообщила пресс-служба Минэнерго.

Объём хищения эквивалентен суточному снабжению 4 миллионов домохозяйств, подчёркивается в сообщении.

Суммарный объём незаконно использованного за три месяца природного газа равен 28,4 миллиона кубометров. Тем самым сумма нанесённого ущерба оценивается в 25,8 млрд сумов.

Наибольшее количество случаев незаконного использования ценного природного ресурса выявлено в Ферганской, Ташкентской, Джизакской, Бухарской и Навоийской областях.

Документы по выявленным нарушениям переданы в правоохранительные органы.

Источник: gazeta.uz


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URL: https://www.vb.kg/410125
Теги:
газ, Узбекистан
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