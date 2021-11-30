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Талибы провели первые военные учения сил на севере Афганистана

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Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" провело первые боевые учения сформированных им военно-воздушных сил (ВВС) в северной провинции Балх. Об этом сообщил в понедельник афганский телеканал TOLOnews со ссылкой на командующего ВВС талибов Амануддина Мансура.

По его словам, в маневрах использовались вертолеты Ми-17 российского производства и американские MD, которые США предоставили бывшему правительству. Солдаты прежних ВВС, отметил Мансур, особенно технический персонал, сейчас служат в ВВС "Исламского эмирата Афганистан" (используемое талибами название государства) в провинции Балх. "Весь личный состав ВВС готов к полетам в любых условиях и при любой погоде. Они поддерживают вертолеты в [технически исправном] состоянии при отсутствии [необходимого] оборудования", - добавил один из командиров талибов Мохаммад Ахмадзай.

Амануддин Мансур подчеркнул, что тем летчикам, которые прошли подготовку и служили при прежнем правительстве, но бежали из страны, следует вернуться в Афганистан. "Мы просим тех, кто покинул страну, вернуться и служить своему народу <...>. Они будут снова приняты на службу в ВВС", - сказал командующий ВВС талибов. Он добавил, что в ближайшее время талибы соберут информацию из всех аэропортов, чтобы посчитать количество исправных и поврежденных вертолетов, а также численность пилотов, готовых им служить.

23 октября назначенный на должность министра обороны во временном кабмине талибов Мухаммад Якуб Муджахид сообщил, что движение запустило процесс формирования армии и планирует снабдить ее современным вооружением. По сведениям катарского телеканала Al Jazeera, признаки формирования армии талибов наблюдались в нескольких регионах Афганистана, в том числе в провинциях Хост и Нангархар на востоке страны, и Балх на севере.

Источник: ТАСС


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URL: https://www.vb.kg/410127
Теги:
Афганистан, учения, Талибан
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