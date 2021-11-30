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Россиянка, уставшая стоять в очереди, напала на врача с пистолетом

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- Анастасия Карелина
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В поликлинике одного из сел Волгоградской области недовольная длинной очередью пациентка устроила скандал и угрожала убить врача. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на сайт регионального управления МВД России.

Полицейские Иловлинского района расследуют уголовное дело, возбужденное в отношении женщины, угрожавшей убийством врачу-терапевту.

27 октября 2021 года ранее неоднократно судимая 36-летняя жительница одного из сел пришла в поликлинику на прием к врачу-терапевту. Не желая стоять в очереди, она стала нецензурно выражаться. Терапевт сделал женщине замечание, но она вытащила из сумки предмет похожий на пистолет и стала угрожать убийством медицинскому работнику.

Подозреваемую задержали. Женщина дала признательные показания. У нее изъяли стартовый спортивный пистолет. Судебно-баллистическая экспертиза показала, что стрелять из него нельзя, поскольку в нем не хватает запчастей.

В настоящий момент полиция продолжает выяснять все обстоятельства инцидента. За содеянное женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.


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URL: https://www.vb.kg/410128
Теги:
нападение, оружие, Россия
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