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Лидер "Ата Журт Кыргызстан": Я призываю всех политиков к единству

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- Назгуль Абдыразакова
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Лидер партии "Ата Журт Кыргызстан" Айбек Маткеримов выступил с обращением к кыргызстанцам, в котором заявил, что он и его сопартийцы признают любой исход голосования.

"Я говорил еще во время агитационных работ, какие бы не были результаты выборов, наша партия "Ата-Журт Кыргызстан" готова признать любой исход голосований. Потому что мы не можем идти против голоса и выбора народа.

От имени нашей партии могу уверенно сказать, что выборы прошли честно и прозрачно, так как не использовался административный ресурс. Народ сделал свой выбор и поэтому мы не будем выступать против волеизъявления граждан.

Некоторые политики и определенные лица стараются нарушить стабильность и развитие Кыргызстана. Почему они идут против выбора народа, нельзя обнулить голоса миллионов кыргызстанцев. Окончательные итоги выборов будут определены после ручного подсчета бюллетеней. Мы признаем любые результаты. Я хочу выразить благодарность каждому избирателю, которые поддержали нашу партию. Мы будем служить развитию нашей страны, мы не хотим беспорядков и митингов. Мы совместными усилиями должны сделать все возможное для светлого будущего Кыргызстана. Я призываю всех политиков к единству и объедению", - говорится в обращении Маткеримова.


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URL: https://www.vb.kg/410129
Теги:
Ата-Журт, выборы, Кыргызстан
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