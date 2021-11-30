Российский депутат, прославившийся из-за убийства лося, лег в больницу

Депутат Государственной думы Российской Федерации Валерий Рашкин, ставший знаменитым после того, как незаконно убил лося, госпитализирован. Народоизбранник сначала лишился депутатской неприкосновенности, а затем попал в больницу с глазной болезнью, обострившейся на нервной почве. Об этом пишет информагентство URA.Ru и другие российские СМИ.

Некоторое время назад депутат от КПРФ Валерий Рашкин охотился в Саратовской области. Причем, охотился незаконно. Был задержан. В машине депутата находилась разделанная туша лося. Вначале Рашкин сказал, что лося ему подбросили. Затем стал утверждать, что охотился с тепловизором и просто перепутал лося с кабаном. А после вдруг заговорил, что был уверен в законности своей охоты.

Напомним, что инцидент произошел в октябре. А 25 ноября Госдума поддержала представление Генпрокурора и лишила Рашкина депутатской неприкосновенности.

И вот сегодня стало известно о госпитализации Валерия Рашкина. Источник в КПРФ сообщил, что у депутата на нервной почве обострилась глазная болезнь и теперь ему нужна операция.