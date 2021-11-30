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Сегодня, 30 ноября, в Бишкеке содержание вредных частиц в воздухе умеренное

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- Айжан Мамбеталиева
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По данным Гидрометеорологической cлужбы при МЧС КР, на 15 часов 30 ноября в столице наблюдается умеренное содержание твердых микрочастиц РМ 2,5 в воздухе.

Предельно допустимая максимально разовая концентрация содержания в воздухе твердых частиц РМ 2,5 составляет 160 мкг/м3. При этом среднесуточная предельно допустимая концентрация – 35 мкг/м3. Сейчас в некоторых районах Бишкека количество частиц не превышает 33 мкг\м3.

Столичный муниципалитет обещает ежедневно предоставлять статистические данные по загрязнению воздуха, также можно посмотреть индекс загрязнения того или иного района по ссылке: http://gov.meteo.kg/?map=5


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URL: https://www.vb.kg/410134
Теги:
мэрия, Бишкек, смог
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