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В Бишкеке пройдет конференция в формате People Talks

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- Назгуль Абдыразакова
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Завтра, 1 декабря, в честь Всемирного дня борьбы со СПИДом пройдет конференция, которая пройдет в формате People Talks при поддержке ПРООН/ГФ, @unfpa_kyrgyzstan и ЮНЭЙДС. Об этом сообщает республиканский центр "СПИД".

На мероприятии будут присутствовать популярные телеведущие, актеры, блогеры, которые расскажут истории о ВИЧ, преодолении, трудностях с которыми встречаются люди, живущие с ВИЧ, современном лечении и профилактики ВИЧ-инфекции.

Во время мероприятия можно пройти анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ. Также будут подведены итоги конкурса среди СМИ и медиков-блогеров",- говорится в сообщении организации.


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URL: https://www.vb.kg/410140
Теги:
ВИЧ/СПИД, Кыргызстан
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