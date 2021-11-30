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В Казахстане одобрили запрет на экспорт картофеля, моркови и мяса

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По результатам заседания МВК с территории Казахстана на полгода запретили вывозить крупный и мелкий рогатый скот, картофель и морковь нельзя вывозить в течение трех месяцев. Об этом сообщают казахстанские СМИ.

На внутреннем рынке отмечается рост цен на мелкий и крупный рогатый скот. К примеру, в ноябре 2021 года килограмм говядины в среднем по стране стоил 2 239 тенге. С начала года цена выросла на 15%, или 292 тенге.

Стоимость баранины выросла на 21% (419 тенге) и составила 2 409 тенге за килограмм.

За этот же период экспортировали 161 тысячу голов крупного рогатого скота, что в 5,6 раза больше, чем в 2020 году. Вывоз мелкого рогатого скота увеличился в 6,7 раза, составив 112 тысяч голов. До конца 2021 года экспорт может возрасти до 200 тысяч голов крупного рогатого скота. Это может стать причиной роста цен на мясо и мясопродукты. Принятые ограничения вступят в силу в конце декабря.

Если ситуация на внутреннем рынке стабилизируется, будет рассмотрен вопрос об отмене запрета.


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URL: https://www.vb.kg/410141
Теги:
Казахстан, продовольствие
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