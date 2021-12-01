"Ростех" разработает программу для предсказания массовых беспорядков

В России к 2022 году ООО "Национальный центр информатизации" - структура госкорпорации "Ростех" - разработает программу, которая поможет региональным и федеральным властям предсказывать массовые беспорядки, рассказал источник "Коммерсанта".

По его словам, работы ведутся в рамках проекта МЧС "Безопасный город".

Руководитель проектного офиса "Безопасного города" в Объединенной приборостроительной корпорации Андрей Мишурный подтвердил разработку программы. В основе прогнозирования массовых беспорядков будут лежать методы машинного обучения, добавил он.

В МЧС заявили, что проект методики программы уже направлен на согласование в органы власти. "Коммерсант" ознакомился с ним. В качестве примеров массовых беспорядков в нем приведены драка на Хованском кладбище в Москве в 2016 году, акции "Ставрополье - не Кавказ" в 2013 году, столкновения на Манежной площади в Москве в 2010 году.

Программа должна предвидеть подобные события с помощью анализа публикаций в СМИ и социальных сетях, данных "умных" камер и других источников. Если беспорядки уже начались, программа будет анализировать поведение толпы и рекомендовать силовикам порядок действий, отмечает издание.