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В Кыргызстане юристы получили навыки по цифровому праву (видео)

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- Бакыт Басарбек
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В Бишкеке прошла пресс-конференция по теме: "Цифровое право – главный вызов сегодняшнего дня", на которой представители "Юридического сообщества Кыргызстана" рассказали о проделанной работе в области защиты своих прав в цифровом пространстве.

Данный проект "Цифровые права. Теоретические и практические решения". реализуется при поддержке Фонда "Сорос-Кыргызстан".

По словам руководителя Общественного Объединения "Юриспруденция сообщество Кыргызстана" Асель Мергенбаевой, проект был реализован с целью просвещения общественности в части цифровых прав, в частности, как связаны между собой IT-сфера и юриспруденция.

"В рамках реализуемого проекта мы провели тренинги, которые были посвящены части реализации цифровых прав в Кыргызстане, то есть законодательной базе и предлагаемым государством техническим платформам в области цифровых прав. Также в рамках проекта мы выпустили справочники по цифровому праву, как в Кыргызстане, так и в международном сообществе", - рассказала она.

В свою очередь юрист эксперт IT-сообщества Рахат Жусумамбетова рассказала, что эти тренинги проводились для юристов из государственных органов, чтобы они понимали, как в законодательстве обусловлены цифровые права.

"То есть они узнавали как построена система электронного управления, защита персональных данных. Вообще в связи с цифровизацией в нашей стране и во всем мире наши граждане, в том числе и юристы, не знают, как защищать свои права в цифровом пространстве", - отметила она.


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URL: https://www.vb.kg/410146
Теги:
информационные технологии, Кыргызстан
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