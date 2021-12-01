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Депутатов местных кенешей обучили формировать бюджет

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- Бакыт Басарбек
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Депутатам местных кенешей, органам местного самоуправления и главам айыл окмоту разъяснили, как формировать местные бюджеты с учетом ресурсов для профилактики семейного насилия. Обучение было организовано в рамках тренинга по гендерно-чувствительному бюджетированию ОО "Инновационные решения".

По словам организаторов, тренинг направлен на то, чтобы на местном уровне как программы социально-экономического развития, так и бюджеты содержали ресурсы, расходная часть которых будет направляться на профилактику снижения насилия на местном уровне.

"Мы проводили мониторинг и выявили много случаев, когда люди на местах не находят возможности для того, чтобы обратиться за юридической, психологической, медицинской и другими видами помощи. На местном уровне принимаются недостаточные меры по профилактике насилия, органы МСУ, кенеши, бюджетные комиссии не учитывают эти вопросы в программах социально-экономического развития и бюджетах.

Когда мы говорим о национальном уровне, какие у нас ожидания - это законы со стороны Жогорку Кенеша, разработка политик, программ, но как само насилие, так и реализация всех программ, планов, стратегий законов происходит на местном уровне. На органы МСУ возлагается большая ответственность. Все это формализовано, в частности, в законе об охране и защите от семейного насилия говорится, что субъектами по охране и защите от семейного насилия являются органы местного самоуправления, включая айыл окмоту и местные кенеши. Закон о насилии требует, чтобы органы МСУ в ходе разработки и принятия решений по финансированию местного бюджета, распределения ресурсов учитывали вопросы семейного насилия", - отметила Анара Ниязова, председатель ОО "Инновационные решения".

На тренинге было дано разъяснение, что в соответствии со статьей 27 Закона "О местной администрации и органах МСУ" меры по охране и защите от семейного насилия относятся к вопросам местного значения. Есть нормативная законодательная рамка, но органами МСУ уделяется недостаточно внимания этой проблеме. Поэтому необходимо научиться выявлять потребности населения, приоритизировать их.

Участникам тренинга рассказали, как распознать семейное насилие в отношении членов семьи, множественные виды насилия - психологического, финансового, физического характера. Было сказано, что в Кыргызстане более 90% жертв насилия - это женщины. На национальном уровне в стране принимаются различные меры, важно, чтобы меры принимались и на местном уровне.

"Если мы говорим о домашнем насилии, то оно снижает производительность труда в результате травм, которые получают женщины, инвалидности, растут затраты на медицинские услуги, на социальные программы. Мы проводили исследование на тему, во сколько обходится домашнее насилие, и выяснилось, что оно составляет больше 1,5 млн сомов на одну жертву. Если говорить о профилактике, то на выявление и принятие превентивных мер потребуются гораздо меньшие затраты ", - считает Анара Ниязова.

Участники отметили, что на местном уровне суды аксакалов, женские советы вовлекаются в эту работу, но важно выделять ресурсы, чтобы соответствующие институциональные органы на местах могли заниматься охраной и защитой от семейного насилия.

Гендерно-чувствительные бюджеты должны также учитывать потребности социально уязвимых групп, чтобы органы МСУ на местах могли обеспечивать пострадавших предметами первой необходимости, вывезти их в шелтер-убежище, вывезти в ближайший кризисный центр, и на это должны выделяться деньги. Поэтому необходимо проводить работы по повышению потенциала депутатов местных кенешей, чтобы они умели анализировать бюджет и использовать законодательные возможности для профилактики семейного насилия


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URL: https://www.vb.kg/410150
Теги:
МСУ, Кыргызстан, Депутат
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