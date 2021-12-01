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Бекешев: Если будет необходимость провести перевыборы, то нужно это сделать

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- Назгуль Абдыразакова
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Прежде чем подводить итоги выборов депутатов ЖК, нужно дождаться результатов ручного подсчета. Об этом редакции VB.KG заявил Дастан Бекешов, который, напомним, опередил своих оппонентов по одномандатному Октябрьскому избирательному округу.

"Нужно, во-первых, разобраться с сервером, также нужно дождаться результатов ручного подсчета. Если будет необходимость провести перевыборы, то нужно это сделать. Есть одна опасность, что "горячие головы" могут предложить вернуться к старому порядку подсчетов голосов," - сказал он.

Напомним, повторные выборы будут проводиться на избирательных участках, набравших наибольшее количество голосов "против всех". Речь идет об избирательных участках №27, №29 Первомайского и Свердловского районов Бишкека.


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URL: https://www.vb.kg/410155
Теги:
выборы, Кыргызстан, Дастан Бекешев
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