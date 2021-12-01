Где оно, дешевое черное золото в Бишкеке?

Уголь в Бишкеке продается по низким ценам, но с перебоями, а система его реализации не поставлена на должный уровень. В этом лично убедились корреспонденты "ВБ".

Утро 25 ноября. У ворот самого большого угольного склада Бишкека, расположенного на улице Архангельской, две очереди. В первой стояли 15–20 человек, а за углом растянулась вереница маленьких грузовиков - портеров.

- Бардак здесь какой–то творится, - рассказал журналистам житель одного из жилмассивов столицы Анарбек Молдомусаев. - Я записался в очередь еще 16 ноября, но списки постоянно теряются, каждый день приходится составлять новые. Я так никогда уголь не куплю, а в пятницу опять обещали снег.

Недовольны системой очередности и другие горожане. Они убедительно попросили нас о том, чтобы работники угольного склада сами навели порядок в этом вопросе. Мы вызвались помочь людям, но энергичные охранники не пустили нас на территорию базы. "Режимный объект", - повторяли они одни и те же слова, как мантру.

Во второй очереди ситуация не лучше. Рядом с грузовиками стояла группа раздосадованных чем–то женщин.

- Выстоять в очереди - одно дело, - рассказала нам Гульзада Абубакирова, - необходимо еще найти автомашину. Но сейчас Портеров днем с огнем не найдешь. Тысячи людей заготавливают уголь. Неужели мэрии было трудно закрепить машины за угольными базами?

А ведь и в самом деле, неужели никому из чиновников столичной мэрии не приходила в голову мысль навести порядок в этих не самых сложных вопросах? Или опять нужно ждать распоряжения президента страны?

Да, уголь в город завозят, и продают его по низкой цене - как и требовал глава государства - по 3 тысячи сомов. Только вот на "одну фамилию" выдают всего по 2 тонны. И при этом твердое топливо реализуется в городе с перебоями. Как выяснили корреспонденты "Вечернего Бишкека", дешевого угля не было в столице два дня: 23 и 24 ноября. Что–то случилась на угольном разрезе Кара–Кече, потом почему–то медленно добирались до Бишкека грузовики. Случались перебои с поставками топлива и раньше. Но, самое главное, в город поставляется в среднем ежедневно не более двух тысяч тонн угля, чаще - и того меньше. То есть топливо могут купить максимум тысяча горожан. А количество людей в частных городских домах и жилмассивах в сотни, если не тысячи раз больше. Так что ситуацию с продажей угля бишкекчанам при всем желании благополучной не назовешь.

Возвращались в редакцию, как говорится, в полном смятении чувств. Дело вот в чем. Чуть поодаль от угольной базы водители небольших грузовичков продавали уголь по 4–5 тысяч сомов за тонну. "Бери пока не подорожало, - со знанием дела говорили они, - халява в три тысячи сомов скоро закончится, уголь еще больше дорожать будет". Интересно, кто из нас наивнее: мы, журналисты, или всезнающие водилы?

Кстати, на обратном пути в редакцию мы увидели, что некоторые угольные базы вообще не работают. На дверях этих предприятий было огромными буквами написано: "Комур жок".