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Декабрь в Бишкеке и во всем Кыргызстане будет традиционно холодным

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- Александр Тузов
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Продолжительность дня в Бишкеке к последним числам декабря уменьшится по сравнению с 30 ноября еще ровно на 20 минут и составит лишь 8 часов 58 минут.

Средняя продолжительность солнечного сияния в столице в декабре минимальная: всего 126 часов. Нередки у нас декабрьские утренние туманы, в среднем за месяц бывает шесть таких туманных утренников.

Рекорд самой низкой температуры воздуха в столице в декабре был установлен во Фрунзе в 1930 году, Тогда столбик термометра 19–го числа опустился до отметки минус 38 градусов.

А в нынешнем декабре, согласно ориентировочному прогнозу Кыргызгидромета, в Бишкеке и Чуйской области среднемесячная температура воздуха составит -1…-3 градуса, в предгорных районах и Кеминской долине -4...-6.

В Чуйской долине колебание ночной температуры от -3…+2 до -5…-10, дневной от -2…+3 до +7…+12. Временами ночью до -11…-16, на севере до -15…-20, днем до -3…-8. В Кеминской долине и предгорных районах по ночам преимущественно -3…-8, днем от -4… +1 до +2…+7. Ночью возможно похолодание до -12…-17, днем до -4…-9.

Таласская область. Среднемесячная температура воздуха составит -2…-4 градуса. Ночью от -4 … +1 до -6…-11, днем от -3 …+2 до +6…+11. В отдельные ночи вероятно понижение до -13…-18, днем до -4…-9.

Баткенская, Джалал-Абадская и Ошская области. Среднемесячная температура воздуха составит 0…+2 градуса, в предгорных районах 0…-3. По ночам от -1 … +4 до -3…-8, днем от 0…+5 до +7…+12. В предгорных районах ночью от -3…+2 до -4…-9, временами до -10…-15, днем от -4 …+1 до +5…+10. В Токтогульском районе по ночам от -3 …+2 до -5…-10, днем от 0…-5 до +2…+7.

Иссык-Кульская область. Среднемесячная температура воздуха 0…-2 градуса, на востоке Иссык-Кульской котловины -3…-5. По ночам от - 1…-6 до -7…-12, днем преимущественно +3…+8, в отдельные дни вероятно похолодание до 0…-5.

Нарынская область. Среднемесячная температура воздуха -10…-12 градусов, в Кочкорском районе -7...-9. Ночью температура будет колебаться от -5…-10 до -14…-19, днем от -2…+3 до -4…-9. Временами ночью возможно понижение до -20…-25, днем до -11…-16.


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URL: https://www.vb.kg/410164
Теги:
Кыргызгидромет, прогноз погоды
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