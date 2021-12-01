В Оше обсудили скандал вокруг детского центра "Аяр бала"

В Оше прошло общественное обсуждение по фактам, изложенным в материале "Как мэрия Оша продала земли Центра реабилитации детей с ОВЗ и (не) пытается их вернуть", опубликованном на одном из информационных сайтов Кыргызстана. Об этом сообщает ОФ "Фонд расследовательской журналистики".

По его данным, "Аяр бала" - единственный в городе Оше реабилитационный центр для лечения детей с ограниченными возможностями здоровья. И хотя он рассчитан всего на 70 пациентов, туда обращаются жители со всего южного региона.

Вместо того, чтобы расширять центр, строить новые корпуса, увеличивать численность сотрудников, мэрия города Оша, в чьем ведении находится центр, на протяжении нескольких лет продавала его земельные участки частным лицам.

Целью прошедшего общественного обсуждения было информирование общественности о журналистском расследовании, создание диалога между компетентными органами и заинтересованными сторонами по выявленным фактам и для поиска путей решения, поднятых в расследовании вопросов.

"На мероприятие были приглашены представители местных органов, соответствующих социальных организаций, родители ЛОВЗ, журналисты, гражданские активисты и другие", – говорится в сообщении фонда.