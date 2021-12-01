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Нацбанк выпустил коллекционную монету, посвященную борцам с коронавирусом

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- Назгуль Абдыразакова
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С 1 декабря 2021 года Национальный банк Кыргызской Республики в честь 30-летия со дня образования СНГ вводит в обращение коллекционную монету "Содружеству Независимых Государств – 30 лет" из серии "Исторические события". Также в знак благодарности работникам здравоохранения, правоохранительных органов, волонтерам и всем тем, кто трудится для преодоления пандемии COVID-19 коллекционную монету "Спасибо за жизнь!". Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Основным сюжетом лицевой стороны серебряной коллекционной монеты "Содружеству Независимых Государств – 30 лет" является изображение эмблемы СНГ. В нижней части монеты указан ее номинал – "10 сом". По окружности монеты размещена надпись: "Көз карандысыз Мамлекеттердин Шериктештигине 30 жыл / Содружеству Независимых Государств – 30 лет". Стоимость монеты – 3890 сом, тираж -1000 единиц.

Основным сюжетом оборотной стороны монеты являются переплетенные линии, символизирующие дороги сотрудничества, взаимодействия и развития. В центре монеты изображен герб Кыргызской Республики. В нижней части монеты указаны проба металла (Ag 925), вес монеты (28,28 g) и год выпуска (2021). По окружности монеты размещена надпись: "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы / Национальный банк Кыргызской Республики".

Основным сюжетом лицевой стороны медно-никелевой коллекционной монеты "Спасибо за жизнь!" являются изображения представителей различных профессий и волонтера, которые с угрозой для жизни самоотверженно противостоят пандемии короновирусной инфекции. В верхней части монеты размещено стилизованное изображение росы и восхода солнца, символизирующих пробуждающуюся природу, рассвет и новую жизнь. По окружности монеты размещена надпись: "Өмүр сакчыларына таазим! / Спасибо за жизнь!". В нижней части монеты указан ее номинал – "1 с".

Стоимость монеты-880 сом, тираж-3000 единиц.

Каждая коллекционная монета помещена в акриловую капсулу и упакована в отдельный футляр, к серебряным монетам прилагается сертификата качества, - говорится в сообщении пресс-службы.


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URL: https://www.vb.kg/410174
Теги:
Нацбанк Кыргызской республики
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