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Олег Тарбинский и Абдулазим Курманов освобождены от занимаемых должностей

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- Анастасия Карелина
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Олег Тарбинский и Абдулазим Курманов освобождены от должности заместителя директора Государственной кадровой службы КР. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Сегодня, 1 декабря, Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 37 Закона Кыргызской Республики "О государственной гражданской службе и муниципальной службе" Тарбинский Олег Станиславович освобожден от занимаемой должности заместителя директора Государственной кадровой службы Кыргызской Республики.

Такое же распоряжение главой государства подписано в отношении Курманова Абдулазима Айдаровича.


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URL: https://www.vb.kg/410182
Теги:
президент, Садыр Жапаров
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