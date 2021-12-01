Олег Тарбинский и Абдулазим Курманов освобождены от занимаемых должностей

Олег Тарбинский и Абдулазим Курманов освобождены от должности заместителя директора Государственной кадровой службы КР. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Сегодня, 1 декабря, Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 37 Закона Кыргызской Республики "О государственной гражданской службе и муниципальной службе" Тарбинский Олег Станиславович освобожден от занимаемой должности заместителя директора Государственной кадровой службы Кыргызской Республики.

Такое же распоряжение главой государства подписано в отношении Курманова Абдулазима Айдаровича.