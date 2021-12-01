В УВД Джалал-Абада проверили информацию о похищении женщины

Голосовое сообщение женщины, которое распространялось в группах WhatsApp, в котором говорилось, что ее хотят похитить в городе Кара-Куле, не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба УВД Джалал-Абадского области.

По данным УВД, жительница Т.К. города Кара-Куль сообщила по телефону, что 29 ноября 2021 года примерно в 17:30 на выходе из детского сада №3 "Келечек" на улице Серой в Кара-Куле неопознанная черная машина остановилась около нее и ее внукаю

"Водитель лет 25-30 лет, открыв заднюю дверь машины, предложил им подвести их. Кроме водителя в машине находились двое мужчин и женщина одного возраста с таксистом. Но женщина отказалась садиться в машину и попросила правоохранительные органы проверить автомобиль. Она записала об этом голосовое сообщение и распространила об этом в группах.

Вышеуказанная информация была зарегистрирована в Кара-Кульском РОВД как материал, требующий проверки.

При проверке была осмотрены записи видеокамеры в промежутке 17:00 до 18:30 салона красоты, расположенного по адресу, указанному в отчете. Около 17:37 было зафиксировано как житель К.Т. села Кара-Куль, 1986 г.р., работавший таксистом на этой же улице проезжал в это время на своей черной машине Hyundai Sonata.

Водитель К. в своих показаниях он сказал, что за это время он приехал в аптеку за лекарствами и вернулся в дом, где жил, что не видел на дороге другой черной машины, что вызвало бы подозрений. Он сказал, что знает женщину, которая предоставила информацию, что он несколько раз забирал ее домой по заказу водитель заметил, что она выглядела психически не здоровой, потому что у нее была привычка начинать разговор который переходил к ругани с ее стороны. Он сообщил что ее голосовое сообщение не соответствует действительности.

На основании этой информации следствие установило, что заявление гражданки Т.К. по телефону было признано недостоверным.

УВД Джалал-Абадской области призывает жителей не делиться и не распространять недостоверную информацию. Напоминаем, что распространители ложной информации будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, - говорится в сообщении УВД.