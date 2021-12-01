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Халал-продукция из Кыргызстана была представлена на выставке в Стамбуле

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- Анастасия Карелина
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Халал-продукция отечественных компаний была представлена на VIII международной выставке в Стамбуле, состоявшейся в рамках World Halal Summit. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики и коммерции КР.

Выставка была организована Исламским Центром развития торговли (ICDT) и Институтом стандартизации и метрологии Исламских стран (SMIIC) под эгидой президента Турецкой Республики, а также турецкой компанией Discover Events. Работала она с 25 по 28 ноября. Там же прошла конференция по развитию халал-индустрии.

Участие в данных мероприятиях принял эксперт ГУ "Центр по развитию халал-индустрии" при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики Эрмек Кадырбердиев.

Представители зарубежных стран и компаний отметили высокое качество и натуральность представленных на выставке продуктов из Кыргызстана. Участники и гости события оценили товары компаний ОсОО "Адал Азык" (Тойбосс), ОсОО "Салих ЛТД", ОсОО "Верде Вита Трейд", ОсОО "Дары Тянь-Шаня" и выразили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве.

В Национальной программе развития страны до 2026 года поддержка и развитие рынка халал-продукции и содействие расширению экспорта в страны-потребители определены, как приоритетные направления.


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URL: https://www.vb.kg/410192
Теги:
выставка, Турция, халал
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