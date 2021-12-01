Зайнидин Курманов считает, что в повторных выборах нет необходимости

В повторных выборах депутатов ЖК нет необходимости. Об этом редакции VB.KG заявил политолог Зайнидин Курманов.

Эксперт считает, что по предварительным данным ручного подсчета, выходят, практически, такие же цифры, как были по итогам АСУ.

"Ручной подсчет показывает, что почти все совпадает, вопрос только лишь в том, будет шесть партий или же семь. Всегда есть вероятные ошибки, обычно так и говорят, что цифры могут разниться в пределах плюс или минус 0,1 - 0,2 процента. Вероятность ошибки нужно подсчитать и на этом закрыть вопрос. Согласно законодательству после проведения выборов, итоги электронного голосования нужно подтвердить ручным подсчетом. Что сейчас и делают. По итогам ручного подсчета нужно поставить точку", - прокомментировал он корреспонденту VB.KG.