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США высоко оценивают работу ЦИК по проведению выборов в парламент

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- Анастасия Карелина
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США высоко оценивают работу Центральной избирательной комиссии по проведению парламентских выборов и ожидают плодотворной совместной работы с народом Кыргызской Республики и его избранными представителями в Жогорку Кенеше нового созыва. Об этом сообщает посольство США в нашей стране.

Диппредставительство распространило заявление о парламентских выборах 2021 года в Кыргызской Республике. В нем говорится, что США высоко оценивают работу ЦИК по проведению упорядоченных выборов, несмотря на проблемы, связанные с продолжающейся пандемией COVID-19 и условиями зимы в некоторых регионах страны. При этом отмечают технические и процедурные недочеты, в том числе при подсчете голосов и на начальных этапах подведения итогов.

Миссия наблюдателей Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) отметила в своем предварительном отчете, что избирательный процесс был в целом состязательным, несмотря на законодательные и иные препятствия для значимого участия избирателей. США призывают власти Кыргызстана провести прозрачное и своевременное расследование всех возможных процедурных нарушений и других отклонений от правил и принять меры к их устранению.


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URL: https://www.vb.kg/410199
Теги:
США, Жогорку Кенеш, #Выборы2021
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