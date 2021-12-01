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Минздрав получил два авторефрижератора для транспортировки вакцин

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- Анастасия Карелина
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Сегодня в Министерстве экономики и коммерции состоялась церемония передачи Министерству здравоохранения двух авторефрижераторов для транспортировки вакцинных препаратов. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономкоммерции.

В мероприятии приняли участие главы двух министерств – Данияр Амангельдиев и Алымкадыр Бейшеналиев, а также председатель ОФ "Фонд социального партнерства по развитию регионов" Уран Темирбеков.

Данные авторефрижераторы предназначены для транспортировки вакцинных препаратов при температуре до -25 градусов Цельсия по всей территории страны.

Глава Минэкономкоммерции Данияр Амангельдиев выразил надежду на то, что эта техника облегчит работу Министерства здравоохранения.

"Все понимают необходимость вакцинации, и что для этого требуются, как огромные финансовые средства, так и соответствующее оборудование холодовой цепи. А оно сейчас находится в остром дефиците из-за высокого спроса по всему миру", - подчеркнул министр.

До конца года планируется также поставка дополнительного оборудования: специализированных термоконтейнеров и термосумок для транспортировки вакцин, и холодильников, поддерживающих ультранизкие температуры для их хранения.


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URL: https://www.vb.kg/410200
Теги:
Минздрав, медицина, Министерство экономики, вакцинация
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