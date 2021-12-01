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В Баткенской области таможенники задержали контрабандную партию сигарет

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- Анастасия Карелина
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Сотрудники таможни в Баткенской области задержали партию сигарет без акцизных марок.

В ходе проведения мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов незаконного ввоза и вывоза товаров и транспортных cредств на таможенную территорию Евразийского экономического союза сотрудниками Оперативной таможни и таможни "Баткен" в селе Чон-Таала Баткенского района был остановлен автомобиль марки Audi. Машиной управлял гражданин Кыргызской Республики "Т.у.Н.".

При осмотре транспортного средства был обнаружен товар, ввезенный из сопредельного государства с нарушением таможенного законодательства ЕАЭС. Это сигареты с фильтром торговой марки ESSE CHANGE без акцизных марок Кыргызской Республики в количестве 113 тысяч штук. Данный факт зарегистрирован в журнале учета информации Единого реестра преступлений и проступков.


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URL: https://www.vb.kg/410203
Теги:
Баткенская область, контрабанда, таможня
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