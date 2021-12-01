В Баткенской области таможенники задержали контрабандную партию сигарет

Сотрудники таможни в Баткенской области задержали партию сигарет без акцизных марок.

В ходе проведения мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов незаконного ввоза и вывоза товаров и транспортных cредств на таможенную территорию Евразийского экономического союза сотрудниками Оперативной таможни и таможни "Баткен" в селе Чон-Таала Баткенского района был остановлен автомобиль марки Audi. Машиной управлял гражданин Кыргызской Республики "Т.у.Н.".

При осмотре транспортного средства был обнаружен товар, ввезенный из сопредельного государства с нарушением таможенного законодательства ЕАЭС. Это сигареты с фильтром торговой марки ESSE CHANGE без акцизных марок Кыргызской Республики в количестве 113 тысяч штук. Данный факт зарегистрирован в журнале учета информации Единого реестра преступлений и проступков.