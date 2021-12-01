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Эрбол Султанбаев: Президент поручил МВД найти нападавших на Текебаева

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- Бакыт Басарбек
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Информация о произошедшем нападении на лидера партии "Ата-Мекен" Омурбека Текебаева доведена до сведения президента КР Садыра Жапарова. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Эрбол Султанбаев.

По его словам, президент поручил министерству внутренних дел страны изучить все обстоятельства по данному факту и провести тщательные оперативно-розыскные мероприятия в целях установления личностей, совершивших данные действия в отношении Омурбека Текебаева.

"Также в произошедшем нельзя исключать, что определенные силы пытаются использовать это в своих целях.

Отмечаем, что каждый человек независимо от своего статуса и положения имеет право требовать от правоохранительных органов защиту своих нарушенных прав и свобод.

МВД в свою очередь обязано осуществлять деятельность по охране правопорядка и законности в обществе и государстве", - отметил Эрбол Султанбаев.


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URL: https://www.vb.kg/410206
Теги:
нападение, Кыргызстан, Омурбек Текебаев, Садыр Жапаров
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