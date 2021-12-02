Россия и мы. Александр СТЕПАНЮК: Нам не безразлично, что происходит вокруг

Член Всемирного координационного совета российских соотечественников, проживающих за рубежом, президент ОО "Русский культурный центр "Гармония" Александр Степанюк, рассказал, чем сегодня наполнено движение российских соотечественников в Кыргызстане.

- Александр Владимирович, недавно в Москве прошел VII Всемирный конгресс российских соотечественников, проживающих за рубежом. Помните, с чего все когда–то начиналось?

- На первом конгрессе, к сожалению, я не был. Но начиная со второго, в 2006–м, участвую регулярно.

Через десять лет после распада СССР, когда Россия немного оправилась от лихих 90–х и вновь почувствовала себя сильной страной, пришло осознание, какое количество соотечественников в одночасье и не по собственной воле оказалось за пределами своей родины, что с ними можно и нужно взаимодействовать.

Тогда же актуальным стал термин "российские соотечественники, проживающие за рубежом". Это не только граждане Российской Федерации, находящиеся за рубежом, но и представители коренных народов, имеющих автономии на территории современной России: чуваши, татары, башкиры, чеченцы, якуты и прочие.

В постсоветских государствах в это время стали формироваться общественные объединения, возникали диаспоры. Появилась необходимость их консолидации. В 2001 г. в Москве состоялся I Всемирный конгресс российских соотечественников, проживающих за рубежом. На нем было провозглашено, что одним из приоритетов политики России будут взаимоотношения с соотечественниками. Второй конгресс состоялся через пять лет, затем они стали проводиться раз в три года.

- Как с течением времени менялись цели и задачи, определяемые на конгрессах?

- В конгрессах участвуют люди со всего мира, и почти всегда рождаются какие–то прорывные идеи. Обмениваясь мнениями, обозначая проблемы, участники закладывают основу для их решения. В 2006–м, например, обсуждалось то, что российские соотечественники во многих странах нуждаются в нормативно–правовой защите. Особенно это касалось прибалтийских государств. И вскоре было принято решение создать Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. Сейчас его представительства есть практически во всех государствах, где это необходимо. Кыргызстан не самая проблемная в этом плане страна. Тем не менее бывает до тысячи обращений в год. Это касается и трудового законодательства, уголовного права и каких–то бытовых проблем. Причем квалифицированная юридическая помощь оказывается бесплатно.

На одном из конгрессов поднимались вопросы о недостаточно высоком уровне образования в некоторых постсоветских республиках. В результате было принято решение, что Россия должна способствовать созданию русских школ за рубежом, где обучение будет вестись по ее стандартам. Правда, законодательства некоторых стран не позволяют этого делать. Но Кыргызская Республика на инициативу отреагировала с пониманием. И вот недавно было принято решение о строительстве девяти школ. Работа на трех объектах уже ведется. Еще две (школа имени А.П.Чехова и школа "Газпром Кыргызстан") открыты ранее.

Также ставился вопрос о создании координационных советов организаций российских соотечественников на местах. И они были организованы.

- Последний - VII - конгресс прошел в непростых условиях пандемии. На чем в 2021 г. делался акцент?

- На конгресс приехали около 400 участников из 102 стран. Никакой прорывной идеи не было. Но, может быть, это сейчас и не нужно. За двадцать лет проблем обозначено много. Все они требуют тщательной проработки. А вот сотрудничеству в сложных условиях пандемии, общению в формате онлайн уделялось большое внимание, как и экономическому взаимодействию всех наших зарубежных организаций с Россией. Ведь работа любого общественного движения очень зависит от материального обеспечения.

- Исполнительный орган Всемирного конгресса - Всемирный координационный совет. И теперь вам, как его новому члену, предстоит работать еще больше…

- Действительно, Всемирный координационный совет на постоянной основе взаимодействует с координационными советами, располагающимися во многих странах, а также с общественными организациями. Членство в совете - реальная возможность решить насущные проблемы, ведь он объединяет людей со всего мира, это помогает быстро находить ответы на нужные вопросы. Также Всемирный координационный совет конструктивно взаимодействует со всеми федеральными министерствами и ведомствами. Это тоже большой плюс, поскольку любую проблему можно поднять на высокий уровень и относительно быстро и профессионально решить.

Всемирный координационный совет невелик. В нем всего 25 человек. Как любая демократическая структура, каждые три года он обновляется посредством выборов.

Я был избран кандидатом в члены совета здесь, а на последнем конгрессе состоялось мое утверждение. До пандемии Всемирный координационный совет собирался 2–3 раза в год. Сейчас его члены перешли на онлайн–общение.

- Каждое государство придерживается определенной позиции в отношении своих соотечественников. Кыргызстан и Россия - не исключение. Наши страны делали и делают многое. А какие острые проблемы все еще остаются нерешенными?

- Практически на всех конгрессах участники ставят вопросы представителям законодательной и исполнительной власти Российской Федерации об упрощении получения российского гражданства. Многое уже сделано, тем не менее работа в этом плане продолжается, и готовятся новые изменения и упрощения. Давно идет обсуждение того, что российские соотечественники, живущие за рубежом, могли бы получить какой–то официальный документ, позволяющий им, приезжая в Россию, чувствовать себя комфортнее, пользоваться теми же правами, что и обладатели российских паспортов. Эти вопросы вновь были озвучены, но пока решений никаких нет. А вот в Кыргызстане уже этой осенью должны были начать выдавать так называемые карты соотечественника. С таким документом уроженцы Кыргызстана, имеющие иное гражданство, возвращаясь на историческую родину, будут иметь определенные привилегии.

- Вы являетесь председателем ОО "Русский культурный центр "Гармония". Как руководитель организации, в чем видите его миссию?

- "Гармония" образована в 2005 г. Все помнят политические события марта того же года. Они придали дополнительный импульс миграционным настроениям граждан. Из страны в поисках лучшей доли уезжали не только русские, украинцы, белорусы, но и кыргызы. И тогда мы с единомышленниками решили, что необходимо общественное объединение, которое своими действиями и работой смогло бы как–то поддержать и успокоить людей.

Миссия у нас достаточно определенная. Деятельность "Гармонии" в первую очередь направлена на организацию всевозможных культурных мероприятий - праздников, гуляний. Мы отмечаем Рождество, Крещение, Масленицу, праздник Ивана Купалы. Большое внимание уделяем и важным историческим событиям. Например, День Великой Победы - священный праздник для всех народов бывшего Советского Союза.

С момента основания наш центр входит в состав Ассамблеи народа Кыргызстана. В то время русского культурного центра здесь не было. Существовал лишь Славянский фонд, но он объединял многие народы. И в рамках ассамблеи мы сотрудничаем и поддерживаем хорошие отношения со всеми национальными центрами. Большое внимание уделяем пожилым людям, приглашаем их на наши мероприятия. Для многих чувствовать себя нужными не менее ценно, чем получить продуктовый набор.

Раньше много внимания "Гармония" уделяла работе со старшеклассниками. В России существует много программ, позволяющих получить высшее образование в РФ на бюджетной основе для иностранных студентов. Сейчас эти функции выполняет представительство Россотрудничества, и задачи решаются на более профессиональном и масштабном уровне.

- Насколько, на ваш взгляд, движение российских соотечественников в Кыргызстане на нынешний день сплоченно, сильно, влиятельно?

- После распада Советского Союза общественные организации появлялись, как грибы после дождя. Они даже конкурировали между собой. Но потом пришло понимание, что так продолжаться не может, и появился Координационный совет. В течение пятнадцати лет организации, настроенные на созидание, объединились и стали помогать друг другу. Сейчас у нас около 50 таких организаций. Причем находятся они не только в Бишкеке и Чуйской области, но и охватывают все регионы республики.

Многие важные начинания, которые впоследствии озвучивались на Всемирном координационном совете, а затем воплощались по всему миру, были рождены нами. В том числе, что касается русских школ, создания координационных советов. С нашей республики берут пример. Мы сумели консолидировать многие организации, наладить стабильную работу.

Отдельная благодарность Посольству Российской Федерации в Кыргызстане. Мы чувствуем его поддержку и сопереживание. С появлением представительства Россотрудничества гораздо легче стало решать вопросы, связанные с культурными мероприятиями. Неоценимую поддержку, консультирование и осуществление Государственной программы по содействию добровольному переселению в РФ оказывает представительство МВД России (по вопросам миграции). Много и тесно мы взаимодействуем и с местными властями, советуемся, чтобы не допустить ошибок. Потому что исправлять их в общественной жизни, как и в медицине, крайне сложно.

Каждый год в наших мероприятиях участвует огромное число людей. Это и научно–практические конференции, и различные культурные программы, и проекты. Например, в минувшие выходные впервые прошел музыкальный фестиваль детских творческих коллективов "Карусель". Он собрал более тридцати объединений. Событие прошло в рамках перекрестного года России и Кыргызстана, и здорово, что на нем в равной мере были представлены как русская, так и кыргызская культура. Праздник получился ярким. Надеюсь, что теперь фестиваль станет ежегодным. Недавно в пятый раз прошла международная среднеазиатская "Романсиада". Попасть на этот конкурс стало очень престижным. А еще в конце зимы мы регулярно проводим турнир для детей по русскому самбо.

Хочу также отметить наше сотрудничество с российскими регионами. Более десяти лет мы сотрудничаем с Ямало–Ненецким автономным округом, теплые взаимоотношения сложились с Алтайским краем. Проводится много совместных мероприятий: они приглашают нас, мы также принимаем гостей у себя. За последние десять лет в Кыргызстане побывало около десятка ярких творческих коллективов. Выступали не только в Бишкеке, но и в Канте, Кара–Балте, Токмаке, Джалал–Абаде, Караколе. Развиваются и экономические отношения. А благодаря молодежному международному проекту "Наша история - наша Победа" каждый год несколько человек из республики посещают места, где в годы Великой Отечественной войны шли сражения: Брест, Севастополь, Петербург, Москва. Теплые отношения сложились у нас также со Свердловской и Тюменской областями, Татарстаном. И таких проектов немало.

Конечно, не все дается легко и просто, иногда можно услышать и нарекания в наш адрес. Но мы - общественная структура, которая работает разносторонне, мы - рядовые граждане, которым не безразлично, что происходит вокруг.

Материал подготовила Анастасия Игорева.

Фото автора и предоставлены ОО "Русский культурный центр "Гармония".