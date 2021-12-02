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В Оше до конца недели можно бесплатно пройти медицинское обследование

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- Назгуль Абдыразакова
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В этнографическом комплексе "Алымбек-Датка" города Ош 1 декабря состоялись торжественные мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню борьбы со СПИДом под девизом "Твоё здоровье – твои права - твоя ответственность!". Об этом сообщает Ошский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом.

По его данным в мероприятии приняли участие молодежь города Ош, врачи Ошского областного центра профилактики и борьбы со СПИДом, представители Ошского областного представительства национального общества Красного Полумесяца КР, комитета по физической культуре и спорту города Ош, управления культуры города. В рамках торжественных мероприятий организована концертная программа с участием талантливых молодых исполнителей, проведены конкурсы, в ходе которых активных представителей молодежи наградили подарками от организаторов.

До конца текущей недели проводит работу мобильная клиника "СПИД Инфо Связь" в которой анонимно и бесплатно каждый пройти тестирование на инфекции передающиеся половым путем (ВИЧ, Сифилис), вирусный гепатит В и С, а также провести УЗИ брюшной полости, получить консультацию терапевта, гинеколога. Все анализы производятся анонимно и бесплатно.

Мобильная клиника развернута в городе Ош в рамках объявленного месячника борьбы со СПИДом и приурочена к 1 декабря – Всемирному дню борьбы со СПИДом. В мобильной клинике работают врачи и медработники Ошского областного центра профилактики и борьбы со СПИДом и Ошской межобластной объединенной клинической больницы, - говорится в сообщении.


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URL: https://www.vb.kg/410240
Теги:
ВИЧ/СПИД, Ош
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