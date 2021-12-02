Школьница из Оша заняла первое на международном музыкальном конкурсе

Школьница из города Ош заняла первое место на V Международном музыкальном онлайн конкурсе "Yurt Сağdaş Kültür ve Sanat" (Адана, Турция). Об этом сообщила пресс-служба мэрии города Ош.

По ее данным, глава города Ош Алмаз Мамбетов поздравил ученицу 5 "А" класса "Академии имени Купуева П.К." Даригу Тайлакбаеву с победой на V Международном музыкальном онлайн конкурсе "Yurt Сağdaş Kültür ve Sanat", проходившем в турецком городе Адана.

В ходе поздравления градоначальник пожелал дальнейших успехов и отметил вклад преподавателей в развитие талантов и творческих способностей молодого поколения.

Отметим, что согласно предложению руководства "Академии имени Купуева П.К.", 16 талантливых, призеров олимпиад и активных учениц города Ош с 7 по 11 классы смогут бесплатно обучаться в указанном образовательном учреждении. Целью данного предложения является поддержка детей из многодетных семей, семей, потерявших кормильца, семей учителей и врачей, - говорится в сообщении.