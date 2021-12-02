Погода
$ 84.76 - 84.90
€ 95.00 - 96.50

Школьница из Оша заняла первое на международном музыкальном конкурсе

139  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Школьница из города Ош заняла первое место на V Международном музыкальном онлайн конкурсе "Yurt Сağdaş Kültür ve Sanat" (Адана, Турция). Об этом сообщила пресс-служба мэрии города Ош.

По ее данным, глава города Ош Алмаз Мамбетов поздравил ученицу 5 "А" класса "Академии имени Купуева П.К." Даригу Тайлакбаеву с победой на V Международном музыкальном онлайн конкурсе "Yurt Сağdaş Kültür ve Sanat", проходившем в турецком городе Адана.

В ходе поздравления градоначальник пожелал дальнейших успехов и отметил вклад преподавателей в развитие талантов и творческих способностей молодого поколения.

Отметим, что согласно предложению руководства "Академии имени Купуева П.К.", 16 талантливых, призеров олимпиад и активных учениц города Ош с 7 по 11 классы смогут бесплатно обучаться в указанном образовательном учреждении. Целью данного предложения является поддержка детей из многодетных семей, семей, потерявших кормильца, семей учителей и врачей, - говорится в сообщении.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/410243
Теги:
дети, конкурс, Ош
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  