ЕАБР: долговая устойчивость КР не вызывает опасений

Долговая устойчивость Кыргызстана не вызывает серьезных опасений, поскольку весь долг республики льготный, а власти постоянно и последовательно заявляют, что не собираются занимать на коммерческих условиях. Об этом в рамках II Евразийского экономического конгресса рассказал Евгений Винокуров, главный экономист ЕАБР и ЕФСР.

Он уточнил, что основные доноры Кыргызстана - это крупные международные финансовые институты, такие как МВФ,АБР, ЕФСР, ВБ.

"Поскольку долги эти льготные – на 20 лет под один процент, то несмотря на то, что соотношение долга по отношению к ВВП высокое, обслуживание подъемное для страны", - сказал Винокуров.

По его словам, Кыргызстан использует правильный подход, наращивая долю внутренних заимствований - она выросла в период с 2014 по 2019 год в два раза.

"С одной стороны, это увеличивает платежи, поскольку внутренние заимствования обходятся дороже, а с другой стороны это снижает валютные риски", - пояснил главный экономист ЕАБР.

По его словам, снижение уровня долговых обязательств на 1,4 процентных пункта к ВВП прогнозируется на ближайшие пять лет. Основным драйвером снижения будет восстановление экономической активности и предполагаемая умеренная консолидация расходов. Однако, как отметил Винокуров, к дальнейшему наращиванию госдолга нужно подходить осторожно и обязательно сохранять исключительно выскольготный долг.