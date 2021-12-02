На Иссык-Куле мать пропавшего мальчика не пустила его домой

Жительница Балыкчы на своей странице "Фейсбук" опубликовала пост о том, что её несовершеннолетний сын во время обеда вышел из лицея и пропал без вести. Там же она указала, что если милиция не найдёт её сына живым и невредимым, то она найдет на них управу. Вместе с тем, с официальным заявлением ни в ОВД Иссык-Кульского района, ни в ОВД Балыкчы женщина не обратилась. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

По ее данным, сообщение, опубликованное в социальной сети, было зарегистрировано в электронном журнале информаций ОВД Иссык-Кульского района и милиционеры начали поисковые мероприятия. В ходе поисков установлено, что 15-летний несовершеннолетний проживал с матерью в Балыкчы. С сентября месяце текущего года, он учится на 1-курсе и проживает в общежитии одного из лицеев, расположенного в Иссык-Кульском районе. В августе месяце текущего года он также ушел из дома, и сотрудники милиции нашли его в Бишкеке.

При изучении записей видеокамер, установленных в лицее, стало известно, что он примерно в 14.30 часов один вышел за пределы территории учебного заведения в неизвестном направлении. Для поиска без вести пропавшего были привлечены сотрудники милиции ОВД Иссык-Кульского района и Балыкчы, а также преподавательский состав лицея и представители мэрии. В ходе предпринятых поисковых мероприятий, в ночь с 1 на 2 декабря, примерно в 01.00 часов несовершеннолетний был найден в Балыкчы живым и здоровым. При возвращении пропавшего подростка матери, последняя отказалась пустить домой сына. Сотрудники милиции доставили несовершеннолетнего по месту его учебы, где он, в настоящее время находится под присмотром социального педагога учебного заведения. В настоящее время, ОВД Иссык-Кульского района переданы соответствующие материалы в районную комиссию по делам детей, - говорится в сообщение УВД.