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ГКНБ: Задержаны должностные лица ГНС

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- Назгуль Абдыразакова
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ГКНБ Кыргызской Республики задержаны должностные лица ГНС при Министерстве экономики и финансов Кыргызкой Республики, а также работники пункта транспортного контроля Министерства транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики по факту организации коррупционных схем при ввозе товаров народного потребления из стран ЕАЭС в Кыргызскую Республику. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в результате проведенных мероприятий по факту получения денежных средств для обеспечения беспрепятственного проезда товаров народного потребления из стран ЕАЭС через пункт налогового учета товаров "Ак-Тилек" и одноименного пункта транспортного контроля задержаны и доставлены нижеследующие сотрудники вышеуказанных ведомств при которых были обнаружены вещественные доказательства в виде меченых денежных купюр:

В ходе проведения обыскных мероприятий в автомашине главного инспектора УГНС по работе с косвенными налогами в рамках ЕАЭС по Чуйской области Т.К.Н., марки "Honda" были обнаружены денежные средства в размере 114 300 сомов, систематически получаемые отдельными должностными лицами пункта налогового учета товаров "Ак-Тилек" в виде вознаграждения за беспрепятственный пропуск товаров без соответствующих документов или с заниженной стоимостью товара, что в свою очередь приносит большой ущерб государству в виде недопоступления налоговых платежей, - говорится в сообщении ГКНБ.


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URL: https://www.vb.kg/410247
Теги:
ГКНБ, задержание
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