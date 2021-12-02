Президент урезал депутатам ЖК зарплаты и лишил служебных автомобилей

Расходы на содержание депутатов Жогорку Кенеша будут снижены. Так по новому указу президента КР им будут снижены заработные платы. Компенсации же на жилье и служебные автомобили будут полностью исключены. Об этом сообщает пресс-служба президента КР.

По данным пресс-службы, Садыр Жапаров подписал соответствующий указ "О мерах по оптимизации расходов республиканского бюджета, повышению эффективности использования бюджетных средств государственными органами и органами местного самоуправления".

"Цель Указа - реализация основных мер для упорядочения расходов из республиканского бюджета.

В рамках Указа предприняты необходимые меры по снижению расходов на содержание депутатов Жогорку Кенеша, в частности, уменьшены должностные оклады парламентариев.

Так:

- должностной оклад Торага Жогорку Кенеша определен в размере 30 тыс. сомов;

- заместителей Торага Жогорку Кенеша - 27 тыс. сомов:

- лидеров депутатских фракций и председателей комитетов – 26 тыс. сомов:

- депутатов – 25 тыс. сомов.

Указ Президента "О мерах по оптимизации расходов республиканского бюджета, повышению эффективности использования бюджетных средств государственными органами и органами местного самоуправления" положит начало новой бюджетной политике – разумной экономии расходов бюджетных средств государственными органами.

В Указе заложен механизм по улучшению ситуации в бюджетной сфере, при этом не затрачивается практически никаких средств. Механизм можно охарактеризовать посредством общеизвестного принципа: "Государство должно жить по средствам", иначе говоря – тотальная экономия расходов государственного бюджета на содержание государственного аппарата. Механизм всегда с успехом применялся в различных странах в период проведения сложных экономических реформ. Под лозунгом "жить по средствам" успешно проводились реформы государствен ного управления в странах Балтии, Восточной и Центральной Европы (Эстония, Латвия, Польша, Чехия, Венгрия).

Политике экономии бюджетных средств придан обязательный для всех государственных органов нормативный характер. В Указе предусматривается реализация основных мер для упорядочения расходов из республиканского бюджета. К примеру, ранее депутатам Жогорку Кенеша выплачивалась компенсации на жилье. Данным Указом, компенсации и служебные автомобили исключены, а имеющиеся служебные квартиры будут распределятся среди депутатов парламента, не имеющих жилья".