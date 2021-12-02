В 2022 году курс доллара будет варьироваться в коридоре 84-86 сомов

Аналитики Евразийского банка развития считают, что в следующем году не стоит ожидать резкого роста курса доллара по отношению к сому. Об этом говорится в макроэкономическом прогнозе банка.

Согласно ожиданиям, текущая валютная политика КР сохранится в среднесрочной перспективе.

"Монетарные власти продолжат проводить валютные интервенции для предотвращения резких колебаний обменного курса. Таким образом, мы полагаем, что курс национальной валюты в прогнозируемом периоде будет варьироваться в коридоре 84–86 сомов за доллар", - считают аналитики ЕАБР.