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В 2022 году курс доллара будет варьироваться в коридоре 84-86 сомов

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- Александра Василькова
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Аналитики Евразийского банка развития считают, что в следующем году не стоит ожидать резкого роста курса доллара по отношению к сому. Об этом говорится в макроэкономическом прогнозе банка.

Согласно ожиданиям, текущая валютная политика КР сохранится в среднесрочной перспективе.

"Монетарные власти продолжат проводить валютные интервенции для предотвращения резких колебаний обменного курса. Таким образом, мы полагаем, что курс национальной валюты в прогнозируемом периоде будет варьироваться в коридоре 84–86 сомов за доллар", - считают аналитики ЕАБР.


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URL: https://www.vb.kg/410251
Теги:
курс валют, доллар, Кыргызстан, экономика
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