В Узбекистане взяточников не будут больше освобождать по УДО

В Узбекистане планируют серьезно ужесточить наказание за коррупцию. Например, за взятку можно будет получить 20 лет тюрьмы, сообщают СМИ.

Директор Агентства по противодействию коррупции Акмал Бурханов сообщил, что в нижнюю палату парламента внесен проект закон об усилении уголовной ответственности за коррупционные преступления.

В документе дается четкое определение понятию "коррупционные преступления", кроме того, в нем перечислены 15 видов конкретных правонарушений, попадающих под понятие "коррупция".

В настоящее время хищения путем присвоения или растраты, а также мошенничество через злоупотребление должностным статусом или использование служебного положения наказывается тюремным сроком до 5 лет. По новому закону преступники будут получать до 10 лет.

Также будут увеличены тюремные сроки за получение или дачу взятки, посредничество во взяточничестве. Сейчас наказание за это преступление – до 15 лет, после принятия закона будет до 20 лет лишения свободы.

"Самое главное то, что виновные в преступлениях, связанных со взяточничеством, не будут больше освобождаться условно-досрочно, приговоры по их делам не будут заменяться на более мягкие", – подчеркнул Бурханов.