Узбекистанцам разрешили с 1 марта управлять автомобилем без прав

С 1 марта 2022 года в Узбекистане водители могут ездить, имея при себе только биометрический паспорт или ID-карту. Соответствующую поправку введут в Кодекс об административной ответственности согласно закону, подписанному президентом 30 ноября.

"В случае наличия при себе биометрического паспорта или идентификационной ID-карты, выданных органами внутренних дел либо консульскими учреждениями Республики Узбекистан, водителю не требуется иметь при себе документ на право управления транспортным средством, документы о регистрации транспортного средства, а также подтверждающие право владения, пользования или распоряжения транспортным средством в отсутствие его владельца, страховой полис по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств", - так будет выглядеть дополнение к статье 135 административного кодекса.

Сейчас за отсутствие перечисленных в дополнении документов налагается штраф в размере одной БРВ (базовой расчетной величины - 270 тысяч сумов или $25). До 1 марта будет действовать уменьшенная наполовину сумма штрафа для граждан, для должностных лиц предусмотрено взыскание в размере двух БРВ.

Кроме того, уже сегодня водители во время управления транспортным средством могут пользоваться телефоном через наушники и другие устройства, позволяющие вести переговоры без использования рук.

Министерству внутренних дел Узбекистана поручено в срок до 1 марта 2022 года внедрить порядок проверки информации о водительских правах и документах на транспортные средства в электронном виде - с помощью планшетов и компьютеров - на основании биометрического паспорта или ID-карты.

Источник: Фергана