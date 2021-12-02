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По Кыргызстану за 2021 год открыты 7 центров обслуживания населения

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- Назгуль Абдыразакова
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С начала текущего года в рамках указа президента КР открыты и функционируют семь новых центров обслуживания населения по республике. Об этом сообщает пресс-служба МЦР КР.

Во всех ЦОН организованы залы ожидания, залы обслуживания, комнаты матери и ребенка, услуги консультирования, ксерокопирования, фотографирования, нотариуса и кассы.

"В ЦОН услуги предоставляются с применением автоматизированных информационных систем "Паспорт", "ЗАГС", "АСБ", "Гражданство", "Регистрация иностранных лиц". Внедрена система электронной очереди, установлены системы кондиционирования и отопления. ЦОН работает в формате "open space", где рабочие места руководителя и сотрудников находятся в общем зале приема документов. Также до конца этого года планируется открытие ЦОН в Араванском района Ошской области, Тюпском, Кызыл-Сууйском районах Иссык-Кульской области",- говорится в сообщении МЦР КР.


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URL: https://www.vb.kg/410263
Теги:
ЦОН, Кыргызстан, Открытие
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