Объединены управление делами президента и управление делами Жогорку Кенеша

Президент КР Cадыр Жапаров подписал указ "О совершенствовании материально-технического и финансового обеспечения деятельности органов государственной власти Кыргызской Республики", согласно которому управление делами президента и управление делами Жогорку Кенеша будут объединены в единый орган. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По данным пресс-службы, указ издан в целях дальнейшей оптимизации и совершенствования системы материально-технического и финансового обеспечения деятельности органов государственной власти.

"Управление делами президента КР будет осуществлять материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности президента КР, Жогорку Кенеша КР, кабинета министров КР, администрации президента КР и аппарата Жогорку Кенеша КР, - говорится в сообщении пресс-службы. .