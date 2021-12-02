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Объединены управление делами президента и управление делами Жогорку Кенеша

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- Бакыт Басарбек
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Президент КР Cадыр Жапаров подписал указ "О совершенствовании материально-технического и финансового обеспечения деятельности органов государственной власти Кыргызской Республики", согласно которому управление делами президента и управление делами Жогорку Кенеша будут объединены в единый орган. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По данным пресс-службы, указ издан в целях дальнейшей оптимизации и совершенствования системы материально-технического и финансового обеспечения деятельности органов государственной власти.

"Управление делами президента КР будет осуществлять материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности президента КР, Жогорку Кенеша КР, кабинета министров КР, администрации президента КР и аппарата Жогорку Кенеша КР, - говорится в сообщении пресс-службы. .


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URL: https://www.vb.kg/410264
Теги:
Садыр Жапаров, Кыргызстан
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