Грант на покупку машин скорой помощи получит Кыргызстан

Евразийский фонд стабилизации и развития выделит Кыргызстану 3 миллиона долларов на покупку автомобилей скорой помощи. Об этом сообщил исполнительный директор проектного блока ЕФСР Андрей Широков на II Евразийском конгрессе.

По его словам, предлагалось выделение средств на приобретение мобильных диагностических комплексов.

"Но Кыргызстан расставил приоритеты по-другому", - пояснил Широков.

Ранее Кыргызстан за счет гранта ЕФСР в 2 миллиона долларов получил мобильные медицинские комплексы, оснащенные современным медицинским оборудованием.